Вінський: єдиний проїзний квиток необхідно робити незалежно від кризи

Міністерство транспорту та зв`язку України планує до кінця року отримати пілотний варіант єдиного проїзного квитка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Кременчуці Полтавської області заявив міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Зараз над проектом працює спеціальна група. Єдиний проїзний квиток необхідно робити в Україні незалежно від кризи. У цьому ми відстали від інших країн на 15-20 років. Зараз над цим проектом працює спеціальна група. Це непростий процес, але ми розраховуємо отримати певний проміжний результат уже до кінця цього місяця. А до кінця року, можливо, буде визначено пілотний проект роботи цієї системи. Ми вже створили практично нове підприємство, зараз працюємо з «Укрзалізницею», авіацією, автомобілістами в цьому напрямі», – сказав міністр.

Нагадаємо, Міністерство транспорту та зв`язку розробляє концепцію та поетапний план впровадження системи “Єдиний квиток”, а також відомство визначилося з проектом Web-Interface основного порталу.

Як зазначають у відомстві, упровадження цієї системи, яка апробована і діє в Європі, є ініціативою Й.ВІНСЬКОГО. Зокрема, система оптимізує фінансові розрахунки та полегшить управління транспортними потоками. Пасажири отримають можливість через Інтернет замовляти квитки на всі види транспорту з одного населеного пункту в інший, навіть якщо між ними немає прямого сполучення. Наприклад, з села в обласний центр можна буде дістатися автобусом, далі — поїздом у місто, а з міста за кордон — літаком за одним наскрізним квитком, який можна буде придбати в одному місці: туди й назад. Продаж квитків планують організувати через поштові відділення, оплата передбачена різними способами.

Крім того, система “Єдиний квиток” також дасть пасажирові змогу залишити заявку на квиток, якщо місць немає, із зобов`язанням викупити квиток у разі появи місць, оперативно отримувати інформацію щодо змін у розкладі або змін маршрутів, висловлювати побажання і пропозиції.