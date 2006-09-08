Чоловік загинув, випавши з автобуса на ходу

7 вересня о 18.15 на 273-му кілометрі траси Одеса-Мелітополь у районі Нової Каховки Херсонської області з відкритих несправних дверей мікроавтобуса у результаті порушення правил перевезення пасажирів випав чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Управління МВС України в Херсонській області, пасажир 1967 року народження, житель села Веревка Береславського району загинув під колесами цього ж автобуса. Смерть була миттєвою. Ведеться слідство.