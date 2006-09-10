Бізнесмен з’їв акт перевірки його підприємства

У Севастополі місцевий бізнесмен з’їв акт за підсумками перевірки його підприємства, яке надає послуги з тимчасового розміщення (проживання).

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією, розміщеною на веб-сайті ДП "Севастопольстандартметрологія", подібні дії підприємець вчинив через свою незгоду з актом, де були відображені факти порушення законодавства щодо захисту прав споживачів. Даний інцидент зафіксував представник Ленінського райвідділу міліції, викликаний на подію.

За даними ДП "Севастопольстандартметрологія", комісія Держспоживстандарту України з 18 серпня до початку вересня здійснювала в АРК і місті Севастополі перевірку дотримання вимог законодавства при виробництві продукції і наданні послуг в період курортного сезону. Комісія констатувала, що усі перевірені підприємства з надання послуг з тимчасового проживання (розміщення), не мають сертифікатів відповідності, які підтверджували б, що їхні послуги безпечні для життя, здоров’я і майна проживаючих.

Власне ДП "Севастопольстандартметрологія" за цей час перевірило якість продукції і метрологічний нагляд на 32-х підприємствах і 19-ти підприємствах оптової торгівлі. Практично на усіх підприємствах були виявлені порушення вимог стандартів, норм і правил на стадіях виробництва, зберігання і оптової реалізації продукції. За результатами перевірок винесено 19 розпоряджень про заборону реалізації партій продукції, 15 подань про заборону виробництва і реалізації продукції, 21 постанову про застосування адміністративно-господарських санкцій. Стягнуто штрафів на загальну суму 12,5 тисяч гривень.