Президента Молдови не пустили на територію Придністров'я

Президента Молдови, лідера Партії комуністів Республіки Молдова Володимира Вороніна не пустили сьогодні на територію Придністров`я, куди він прямував разом з митрополитом Кишинівським і всієї Молдови Володимиром для участі в освяченні церкви свого рідного села Коржево. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в адміністрації голови держави, прикордонники невизнаної Придністровської Молдавської республіки заявили, що не мають вказівок пропустити Вороніна, оскільки питання проїзду не було наперед узгоджене. Дозвіл на в`їзд президента Молдови до Придністров`я міг видати тільки голова ПМР Ігор Смирнов, а той виїхав до Москви. Кортежу Вороніна довелося повернутися до Кишинева.

Президент Молдови не мав можливості відвідувати Придністровський регіон, зокрема, своє рідне село Коржево, з 2001 р. Виняток було зроблене лише раз, коли В.Воронін приїжджав в Коржево, щоб поховати матір. Заборона в квітні 2008 р. була знята, Президент Молдавії зміг побувати після цього в рідному селі, де його коштом будується церква, але сьогодні невизнана влада воліла послатися на протокол.