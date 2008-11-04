У Сімферополі подивитися на палаючий тролейбус зібралося 200 роззяв

У Сімферополі сьогодні вдень згорів тролейбус.

Як передає кореспондент УНІАН, що опинився на місці події, інцидент стався в районі завжди жвавого Куйбишевського кільця.

Найімовірніше, тролейбус зайнявся внаслідок короткого замикання електропроводки, сказав журналістам його водій. На запитання, чи сталося через зношеність тролейбуса, водій відповів ствердно.

Пасажири, яких, за висловленням водія, був «повний тролейбус», встигли вийти – ніхто не постраждав.

Пожежники оперативно прибули на місце події. Пожежу, як повідомили УНІАН у кримському Главку МНС, гасили два пожежні розрахунки.

Через пожежу та її гасіння близько 10-15 хвилин було ускладнено рух транспорту (здебільшого, маршруток) по вулиці Київській. Працівники Державтоінспекції, як повідомили в кримському управлінні ДАІ, проводили «відведення транспорту» - тобто машини їхали по іншій вулиці.

Подивитися на тролейбус, що горить, зібралося понад 200 чоловік. Молодь знімала те, що відбувається, на мобільні телефони.