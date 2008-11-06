Мінімальні ціни на алкоголь запровадять 15 листопада

Мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957, запровадять 15 листопада ц.р.

Як зазначено в додатку до постанови, мінімальна оптово-відпускна ціна на горілку та лікеро-горілчані вироби становить 58,33 грн. за 1 літр 100%-го спирту, роздрібна – 70 грн. за 1 літр 100% спирту.

Мінімальна оптово-відпускна ціна на спиртні дистиляти та спиртні напої, отримані внаслідок перегонки виноградного вина або вижимок винограду, на коньяк 3 зірки становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, оптова – 125 грн., на коньяк 4 зірки – мінімальна оптово-відпускна – 116,67 грн., роздрібна – 140 грн., коньяк 5 зірок – оптово-відпускна – 133,33 грн., роздрібна – 160 грн.

На інші спиртні дистиляти та спиртні напої мінімальна оптово-відпускна ціна становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн.

Наголошується, що мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, коньяку три, чотири і п`ять зірок та інших спиртних дистилятів і спиртних напоїв, отриманих внаслідок перегонки виноградного вина або вижимок винограду, різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначається як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об`ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), розділене на 100 відсотків.