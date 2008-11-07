Ющенко звернувся до бандуристів і кобзарів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав учасників Всеукраїнського фестивалю бандурного мистецтва імені Остапа Вересая, відкриття якого відбулося сьогодні у Національній опері України ім. Тараса Шевченка в Києві. Як повідомляє прес-служба глави держави, виступаючи на відкритті, Президент зазначив, що «вперше на найвищу оперну сцену України в рамках Всеукраїнського фестивалю бандурного мистецтва імені Остапа Вересая будуть запрошені кобзарі, які з`їхалися з усієї України. Це перша спроба зібрати людей, які так віддані своєму мистецтву і поклали своє життя, щоб його розвивати».

«У цьому залі я бачу справжнє світло високої духовності, натхнення й любові до України. Я переконаний, що цей фестиваль присвячується кожному, хто боровся, щоб українська кобза завжди звучала, щоб це мистецтво передавалося з покоління в покоління», - наголосив він.

Президент зазначив, що нині «святим обов`язком є зберегти і примножити бандурну й кобзарську традицію - задля повернення до чистих першоджерел, утвердження духовності й любові до рідної землі». «Я пишаюся тим, що сьогодні, у незалежній українській державі, рух бандуристів і кобзарів активно відроджується, що їхнє мистецтво сягає вищих щаблів сучасної музичної культури», - підкреслив В. Ющенко, додавши, що нинішній Всеукраїнський фестиваль - яскраве цьому свідчення.

За словами Президента, фестиваль є свідченням державної уваги і поваги до збереження й примноження національної традиції гри на бандурі. «Ваше свято належить усій Україні і, безперечно, є нашим яскравим культурним надбанням», - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що з наступного року буде засновано п`ять премій Президента України переможцям фестивалю бандурного мистецтва.

Глава держави подякував усім організаторам і учасникам сьогоднішньої події. «Моя велика шана всім, хто відгукнувся на ідею проведення в Україні такого фестивалю, - сказав він, побажавши, щоб започаткований фестиваль «ширився, зростав і набирав сили, пробуджуючи в наших душах незгасну любов до рідної України».

За вагомий внесок у розвиток української культури, популяризацію кобзарства та бандурного мистецтва Президент вручив державні нагороди відомим кобзарям та бандуристам.