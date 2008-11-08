У Львові цілують жінок на швидкість

8-9 листопада на вулицях Львова триватиме перший відбірковий тур проекту «Містер Львів-2009» - конкурс «Мачо».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської міської ради, учасники туру повинні за відведений період часу поцілувати на вулиці - звичайно, наперед одержавши на це згоду - незнайому жінку.

Переможцем відбіркового конкурсу, який згодом увійде до фіналу проекту «Містер Львів – 2009», стане той чоловік, якому вдасться умовити поцілуватися найбільшу кількість жінок за найменший проміжок часу.

Фінал конкурсу «Містер Львів-2009» відбудеться 8 березня 2009 року в будинку Львівської філармонії.

Ініціатором конкурсу виступає громадська організація „Незалежне українське молодіжне об`єднання”. Під час кастингу для участі в конкурсі, який проводився у вересні-жовтні ц.р., було відібрано 20 чоловіків.