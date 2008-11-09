В Києві Mercedes провалився під землю

Автівка провалилася під землю у Святошинському районі Києва. Причина - зсув грунту. Інцидент стався близько пів третьої ночі на вулиці Семашка, передає 5 канал.

Протягом години - через розмиванння й обвал землі - авто занурилося під землю. А от ДАІшники, які прибули на місце події за півгодини, відмовилися витягати автомобіль, мотивуючи це тим, що їм не вдається зв`язатися з власником.

Не змогли нічим зарадити й МНСники. Власник автівки з`явився о четвертій ранку, він повідомив, що авто застраховане, і йому відшкодують збитки, якщо міліція зафіксує цей випадок і складе акт. З ями ж Мерседес витягли лише пів на десяту ранку. А комунальники взялися укріплювати місце обвалу.