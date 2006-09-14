Астрологи назвали 22 вересня особливо фатальним днем

Майбутнє 22 вересня сонячне затемнення може викликати техногенні катастрофи, зокрема пов`язані з космічними польотами, заявив заступник ректора Астрологічного інституту Павла Глоби Олександр Непомнящий. Крім того, у жителів планети, за його словами, можуть спостерігатися пошкодження психіки, втрата зору і слуху. Особливо нелегко буде людям, чиї дні народження близькі до 22 вересня, а також тим, чий гороскоп погано "резонує" із затемненням.

"Це затемнення збігається з дуже напруженою конфігурацією дальніх планет і може викликати техногенні катастрофи в найближчі до дня затемнення дні, а то і протягом цілого місяця. Існує велика небезпека такого розвитку подій", - повідомив Непомнящий. Особливо, за словами астролога, це стосується космічних польотів. У зв`язку з цим астролог не рекомендує в день затемнення здійснювати запуски ракет, щоб уникнути космічних катастроф.

Астролог розповів, що майбутнє затемнення відбудеться в особливій точці в останньому, тридцятому, градусі знаку Діва, до того ж напередодні осіннього рівнодення. "Це ключова точка, особливо для Землі і процесів, які на ній відбуваються", - відзначив учений.

Майбутнє сонячне затемнення, сказав учений, спостерігатиметься переважно над Центральною Америкою. Місячна тінь з`явиться 22 вересня в районі Гайани о 9:48 за Грінвичем, далі місячний коридор сформується на відстані в 300 км на південь через Джорджтаун, Французьку Гвіану і торкнеться північної частини Бразилії. Максимальна тінь Місяця проходитиме над Атлантичним океаном. Загальна тривалість затемнення - п`ять з половиною хвилин.

При цьому, незважаючи на те, що жителі північної півкулі не побачать цього космічного дива, воно може вплинути на будь-якого жителя планети, підкреслив астролог.

Нагадаємо, на кінець вересня намічений політ до МКС російського космічного корабля "Союз ТМА-9", який доставить екіпаж 14-й основної експедиції у складі росіянина Михайла Тюріна і американця Майкла Лопеса-Алегріа, а також космічного туриста Даїсуке Еномото. Проте старт корабля запланований на чотири дні раніше сонячного затемнення - 18 вересня, таким чином, він повинен уникнути сумної долі, уготованої йому астрологами.

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