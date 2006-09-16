Під час відкриття «Пінчук-Арт-центру» в центрі Києва сталася пожежа

Сьогодні в торгово-розважальному центрі «Арена-СІТІ», розташованому в центрі Києва на Бессарабській площі, сталася пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, займання сталося під час презентації музею сучасного мистецтва «Пінчук-Арт-центр». Під час святкового фейєрверку в 21.20 на сцені зайнялися пінопластові декорації . Там на той момент перебувало понад 300 осіб.

Спалах вдалося ліквідовувати силами обслуговуючого персоналу упродовж 15-20 хвилин до прибуття пожежних машин.

Представники пожежної охорони рекомендували не продовжувати урочистості. Тому частину запланованих заходів довелося відкласти. Ведучий подякував присутнім за те, що не злякалися і запевнив, що цей захід назавжди залишиться в їхній пам`яті.

О 22.00 на сцену вийшов Віктор ПІНЧУК і повідомив, за його словами «дві новини: хорошу і добру». «Погана полягає у тому, що через відсутність звуку не відбудеться запланована дискотека, а добра - в тому, що всі «учасники пожежі» одержать по 50-100 грамів», - зазначив В.ПІНЧУК.

Торгово-розважальний центр «Арена-СІТІ» - четвертий великий столичний торгово-офісний комплекс «Бессарабський квартал». Його площа 16 тис. кв. м. Це 6-поверхова будівля з підземним двоповерховим паркінгом на 500 автомобілів.