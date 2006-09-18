Під Києвом зазнав аварії спортивний літак: четверо людей загинуло

08:49, 18 вересня 2006
Разное
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Проводиться розслідування

У Київській області внаслідок аварії спортивного літака загинуло четверо і травмовано одну особу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора поблизу населеного пункту Крюковщина Києво-Святошинського району впав легкомоторний літак Л-200, що був орендований у спортивному авіаційному клубі м. Дніпропетровськ приватною особою.

Літак, на борту якого находилось чотири особи, виконував рейс за маршрутом: аеродром м.Києва "Чайка" - аеродром м. Дніпропетровська "Кам`янка".

Внаслідок падіння літака загинули всі чотири особи, що перебували на борту літака, та травмовано одну особу - мешканця м.Вишневе, - який намагався гасити палаючі уламки літака до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів МНС. Постраждалому було надано першу медичну допомогу та у тяжкому стані з опіками третього ступеня тяжкості направлено до реанімаційного опікового відділення Київської обласної клінічної лікарні №1.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуацій від МНС, МВС та МОЗ України було залучено 52 особи та 17 одиниць техніки.

За фактом падіння літака правоохоронними органами проводиться розслідування.

 

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