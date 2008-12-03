У Львові затримали Тойоту з реактивним протитанковим гранатометом у салоні

У ході проведення спецоперації з виявлення осіб, причетних до наркоторгівлі, співробітники Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВАС України у Львівській області вчора увечері у Львові затримали для огляду автомобіль марки «Тойота РАВ-4».

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, під час огляду автомобіля, за кермом якого перебував 21-річний львів’янин, працівники міліції у салоні іномарки виявили та вилучили реактивний протитанковий гранатомет.