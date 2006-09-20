Вибух на шахті в Донецьку

Сьогодні о 5.10 у Донецьку на шахті ім.Засядька на глибині 1078 м стався раптовий викид вугільно-газової суміші.

У лаві опинились 43 гірники, доля яких залишається невідомою, повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.

Роботу шахти призупинено. На момент викиду в шахті перебували 400 гірників.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 56 гірничо-рятувальних відділень Мінвуглепрому.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України у Донецькій області.