Вибух на шахті в Донецьку
08:29, 20 вересня 2006Разное
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Доля 43 гірників залишається невідомою
Сьогодні о 5.10 у Донецьку на шахті ім.Засядька на глибині 1078 м стався раптовий викид вугільно-газової суміші.
У лаві опинились 43 гірники, доля яких залишається невідомою, повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.
Роботу шахти призупинено. На момент викиду в шахті перебували 400 гірників.
До пошуково-рятувальних робіт залучено 56 гірничо-рятувальних відділень Мінвуглепрому.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України у Донецькій області.
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