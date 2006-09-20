Суд відмінив паритетність ”Київстару”

Апеляційний суд Харківської області скасував рішення Московського районного суду м. Харкова, згідно з яким акціонери ЗАТ "Київстар GSM" – Telenor і "Сторм", - одержали в раді директорів рівну кількість голосів.

Як повідомляє "Кореспондент", 19 вересня суд після розгляду апеляційної скарги норвезької компанії Telenor на рішення Московського райсуду Харкова від 3 листопада 2005 року визнав статут "Київстару" таким, що відповідає українському законодавству.

Як повідомлялося, 3 листопада 2005 року Московський районний суд Харкова виніс рішення у справі за заявою представника компанії "Сторм" Павла КУЛИКОВА, згідно з яким ряд положень статуту "Київстару" були визнані не легітимними. Зокрема, був встановлений факт паритету голосів Telenor (володіє 56,5% акцій "Київстару") і "Сторм" (43,5% акцій “Київстару” і на 100% належить Altimo, російській "дочці" "Альфа-груп") у раді директорів ЗАТ "Київстар", тобто право делегувати по одному представнику без урахування розміру пакетів акцій.

Конфлікт між Telenor і "Альфа-груп" пов`язаний з виходом на український ринок російського стільникового оператора ВАТ "ВимпелКом" (акціонерами є також "Альфа-груп" - 32,9% і Telenor - 26,6%), зокрема, з операцією з придбання "ВимпелКомом" оператора ЗАТ "Українські радіосистеми".