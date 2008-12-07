Доходи від продажу лотереї "Лото" зросли на 40%

Поляки в поточному році можуть витратити на азартні ігри майже 5,7 млрд. доларів, що 1,7 млрд. дол. більше, ніж в минулому році.

Такий прогноз польських експертів оприлюднила щоденна газета Metro.

З початку року поляки заінвестували в свої «щасливі числа» найпопулярнішої лотереї «Лото» понад мільярд доларів, що на 20% більше аналогічних показників минулого року.

У третьому кварталі року доходи від продажу лотереї виросли на 40%.

«Це буде рекордний рік», - каже прес-секретар польського Тоталізатора Пьотр ГАВРОН.

Він відзначає, що гра в лотерею приваблює рекордні суми, які можна виграти.

П.ГАВРОН нагадав, що 6 листопада був новий рекорд виграшної суми в 40 мільйонів злотих (понад 13 мільйонів доларів).

Попередній був у липні, коли виграш становив 35 млн. злотих.