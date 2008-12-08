У Криму 25-річний донеччанин зірвався зі скелі

У районі південних схилів гори Ай-Петрі в Криму розбився 25-річний донеччанин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, під час прогулянки житель Донецької області зірвався зі скелі. При падінні з висоти 50 метрів чоловік дістав травми, несумісні з життям.

Група гірського пошуково-рятувального загону МНС України за допомогою спецтехніки та альпіністського спорядження підняла тіло загиблого на гору.