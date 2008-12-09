Перший жіночий екіпаж з'явився у ВПС Австралії

8 грудня 2008 року з авіабази Amberley ВПС Австралії в штаті Квінсленд злетів військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, повністю укомплектований жіночим екіпажем, повідомляє MOD Oracle. Таким чином австралійські військові відзначили дворіччя прийняття на озброєння цього літака.

Нині у ВПС Австралії служать 14 жінок-пілотів. Лінда Корбоулд, яка очолила цього дня екіпаж C-17, вважається найвідомішою з них. 2006 року вона стала першим командиром авіаційної ескадрильї в історії австралійської армії. Лінда Корбоулд також була за штурвалом першого C-17 Globemaster III ВВС країни, який виконав переліт із США і приземлився 4 грудня 2006 року на територію Австралії.

Свою кар`єру в армії Лінда Корбоулд почала авіадиспетчером 1981 року, оскільки до 1990-го жінок-пілотів у ВПС Австралії не було. Її перша льотна практика була пов`язана з військово-транспортним літаком C-130 Hercules. У 2003 році вона була нагороджена "Орденом Австралії" за планування і проведення операції в Іраку.

Жінки у ВПС Австралії літають на п`ятьох різних типах літаків, включаючи військово-транспортні, пасажирські й патрульні. Окрім цього, вони служать офіцерами бойового управління, операторами бортових радіоелектронних систем і інших фахівців.

Раніше екіпажів, повністю укомплектованих жінками, у складі ВПС Австралії не було. Проте, за словами присутнього на святкуванні представника керівництва військового відомства, не виключено, що надалі їх кількість буде збільшена.

Лента.ру