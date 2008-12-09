Загинув "чорний археолог"

У Запорізькій області засипало піском «чорного археолога».

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, нещасний випадок стався напередодні ввечері в Токмакському районі області.

"За словами свідків, в день трагедії двоє чоловіків і жінка, озброївшись лопатами, вирушили до Пришибської гори (с. Чапаєвка Токмакського р-ну Запорізької обл.), відомої з історії як місце поховання учасників Великої Вітчизняної війни. Жодних дозволів на проведення розкопок у цьому місці вони не мали. Повідомлення про обвал піску надійшло від одного з учасників "експедиції", - повідомили в МНС.

Виїхавши на місце події, рятувальники витягли чоловіка з-під завалу, але врятувати не змогли - в результаті обвалу піску він помер.

Прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.