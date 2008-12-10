Юлія Тимошенко прийшла привітати Володимира Литвина (фото)
06:48, 10 грудня 2008Разное
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Лідер блоку обраний головою парламенту
Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко привітала Володимира Литвина з обранням Головою Верховної Ради України після закінчення вечірнього засідання ВР.
Як повідомляв УНІАН, за таке рішення проголосували 244 народні депутати з 422, зареєстрованих у залі. Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блоку Литвина і три народні депутати з фракції Партії регіонів.
Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН
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