В Одесі відкрито пам'ятник міліціонерам 1940-х років (фото)

Сьогодні в Одесі відбулася урочиста церемонія відкриття пам`ятника «Співробітникам кримінального розшуку післявоєнних років».

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття пам`ятника взяли участь керівник МВС України Юрій ЛУЦЕНКО, голова Одеської обласної держадміністрації Микола СЕРДЮК, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, начальник облуправління міліції Богдан КЕРНИЦЬКИЙ, інші представники місцевої влади і громадськості міста.

Бронзовий міліціонер в людський зріст, у форменому одязі післявоєнного часу, з пістолетом «ТТ» і орденською планкою на грудях встановлений по вул. Єврейська, 12, перед будівлею Головного управління внутрішніх справ в Одеській області.

Ще задовго до втілення в бронзу майбутню скульптуру охрестили «пам`ятником Гоцману» - за ім’ям кіногероя, якого Володимир МАШКОВ зіграв у популярному телесеріалі “Ліквідація”. Проте монумент «ліпили» не з акторської натури, а за фотографіями реального історичного героя, знаменитого одеського детектива Давіда Курлянда.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлений напередодні професійного свята співробітників МВС пам`ятник «вийшов суто одеський - у ньому є й Молдаванка, і Пересип. Він також романтичний, у цьому і нюанс Одеси: він не грандіозний - він людяний». Він нагадує городянам про внесок правоохоронців у розбудову Одеси, про те, наскільки «ефективно працював кримінальний розшук за часів відомого начальника Одеського карного розшуку Давіда Курлянда, про героїзм співробітників міліції», зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Що стосується нинішньої боротьби зі злочинністю, - додав міністр, - то ми як раніше перемагали злочинність, так робитимемо і надалі». За його словами, економічні проблеми поки що не викликали особливих проблем у правоохоронців: «хоча ми і фіксуємо зростання злочинності, проте всього лише 5-6%, і це не може розглядатися як екстрена ситуація в країні».

На думку міністра, ситуація в сусідніх країнах Європи набагато гірша. Водночас, додав він, у Донецьку, де деякі «вулицями ходили з вогнепальною зброєю», довелося збільшити кількість патрулів - ситуація перебуває під контролем.

«Якби ще Верховна Рада виділила хоч якісь кошти на боротьбу зі злочинністю, може, було б і спокійніше. Але нічого, виберемося», - сказав глава відомства.