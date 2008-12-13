Ватикан засудив штучне запліднення і клонування

Ватикан випустив документ, в якому засуджує штучне запліднення, клонування людини, використання ембріональних стовбурових клітин, а також проектування статі та інших генетичних характеристик немовляти. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Крім того, в документі висловлене негативне ставлення до прийому протизаплідних апаратів, відомих під назвою "пігулки наступного ранку", і до використання внутріматкових спіралей. Ці засоби, які перешкоджають розвиткові плоду вже після об`єднання клітин батьків, прирівняні Ватиканом до аборту.

Автори документа під назвою "Гідність людини. Про деякі питання біоетики" (Dignitas personae. Su alcune questioni di bioetica) закликають проявляти пошану до людини вже на найраніших стадіях її розвитку і ніколи не сприймати її просто як скупчення клітин. Саме у сприйнятті людей як клітинного матеріалу Ватикан звинувачує прихильників штучного запліднення.