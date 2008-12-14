Несправний котел став причиною загибелі сім'ї з 4 осіб
19:16, 14 грудня 2008Разное
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Трагедія в Полтавській області
На Полтавщині через несправний опалювальний котел загинула сім’я з 4 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, 14-го грудня о 14:15 у селі Бречківка Полтавського району в приватному житловому будинку на вулиці Гоголя, 4, були виявлені тіла 2 дітей, 1995 і 2007 років народження, та їхніх батьків.
За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння природним газом внаслідок несправності автоматики опалювального котла.
На місці працювала опергрупа Головного обласного управління МНС.
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