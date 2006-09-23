Стефанишин-Пайпер знепритомніла під час виголошення урочистої промови

Астронавт Атлантіса Гайдемарі Стефанишин-Пайпер під час виголошення своєї урочистої промови на авіабазі Елінгтон Філд, що у Х`юстоні двічі непритомніла.

Американка українського походження, яка 21 вересня повернулась на Землю у складі екіпажа шатла Атлантіс, відчула себе погано через реакліматизацію, повідомляють представники американського аерокосмічного агентства. Співробітники НАСА та інші члени екіпажа допомогли їй сісти на підлогу, після чого Гайдемарі продовжила промову. Проте, коли астронавт вдруге відчула себе погано, їй допомогли залишити приміщення. Зараз 43-річна американка українського походження Стефанишин-Пайпер почувається добре. Раніше астронавт заявляла про бажання відвідати Україну.

5 канал