На мосту зіткнулись Mercedes і Volkswagen: двоє загиблих

У Житомирі через зіткнення двоє автомобілів на мосту через річку Тетерів загинуло двоє людей.

Як повідомив УНІАН інспектор профілактичної роботи ДАІ Житомирської області Василь КРАВЦОВ, "Мерседес", що спускався мостом, раптом виїхав на зустрічну смугу і скоїв зіткнення з "Фольксвагеном". Внаслідок катастрофи обидва водії загинули, а пасажир потрапив у лікарню у тяжкому стані.

За даним фактом порушено кримінальну справу.