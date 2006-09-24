Коли буде створено тіньовий уряд
Тимошенко розраховує на певних депутатів
Лідер парламентського опозиційного об’єднання Юлія ТИМОШЕНКО ініціюватиме створення “тіньового” уряду після рішення “Нашої України” про вступ або невступ до цього об’єднання.
Про це вона повідомила в ефірі телеканалу НТН.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «тіньовий» уряд буле створено. За її словами, «міністрами цього уряду будуть ті люди, які згодом працюватимуть на відповідних міністерських посадах у реальному Кабінеті міністрів».
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «тіньовий» уряд «має бути кузнею кадрів» і буде створено після рішення блоку «Наша Україна».
Також вона повідомила, що до рішення «Нашої України» щодо вступ або невступ до парламентської опозиції «буде некоректним говорити про те, хто і які посади в цьому уряді може посісти». Водночас Ю.ТИМОШЕНКО додала, що розраховує на вступ до об’єднання низки депутатів з «Нашої України», зокрема, Миколи КАТЕРИНЧУКА, Руслана КНЯЗЕВИЧА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА та інших депутатів.
За словами лідера БЮТ, «тіньовий» уряд має мати усі «державні регалії», і він не повинен фінансуватися кланами, тому що «хто платить, той і замовляє музику».