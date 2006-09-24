Коли буде створено тіньовий уряд

Лідер парламентського опозиційного об’єднання Юлія ТИМОШЕНКО ініціюватиме створення “тіньового” уряду після рішення “Нашої України” про вступ або невступ до цього об’єднання.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу НТН.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «тіньовий» уряд буле створено. За її словами, «міністрами цього уряду будуть ті люди, які згодом працюватимуть на відповідних міністерських посадах у реальному Кабінеті міністрів».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «тіньовий» уряд «має бути кузнею кадрів» і буде створено після рішення блоку «Наша Україна».

Також вона повідомила, що до рішення «Нашої України» щодо вступ або невступ до парламентської опозиції «буде некоректним говорити про те, хто і які посади в цьому уряді може посісти». Водночас Ю.ТИМОШЕНКО додала, що розраховує на вступ до об’єднання низки депутатів з «Нашої України», зокрема, Миколи КАТЕРИНЧУКА, Руслана КНЯЗЕВИЧА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА та інших депутатів.

За словами лідера БЮТ, «тіньовий» уряд має мати усі «державні регалії», і він не повинен фінансуватися кланами, тому що «хто платить, той і замовляє музику».