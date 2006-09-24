В Одесі відкриється Центр денного перебування для безпритульних дітей

В Одесі незабаром відкриють Центр денного перебування для безпритульних та знедолених дітей, передає радіо “Ера”. Вуличні діти матимуть тимчасову домівку, однак лише вдень, а на ніч змушені будуть самі подбати про притулок.

Приміщення для дитячого центру орендували в православного храму на околиці Одеси. Як розповів директор Центру – Віталій ГРЕЧУХОВ, згодом планується відкрити великий притулок, а центр денного перебування для знедолених дітей – проект пілотний. Назва зрозуміла, – Центр працюватиме лише вдень. Вночі, сподівається директор, діти зможуть повернутися до сім’ї, хай навіть неблагополучної.

Це – не перший такий центр в Одесі. Втім, як сподіваються організатори, система денного перебування дасть відчутні результати лише тоді, коли цих центрів буде набереться півтора десятка.