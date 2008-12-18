Водій-порушник не зможе користуватися послугами ДАІ

У ДАІ нагадують, що поки водій-порушник не сплатить штраф, він не зможе скористатися послугами автоінспекції, у тому числі пройти державний технічний огляд транспортного засобу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, з 17 листопада, тобто протягом місяця після введення в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", працівники Державтоінспекції виявили майже 440 тисяч порушень Правил дорожнього руху, на порушників було накладено штрафи на суму майже 101 млн. грн.

ДАІ нагадує, що при фіксуванні порушення Правил дорожнього руху водієві вручається постанова про сплату відповідного штрафу, якщо ж порушення зафіксовано спеціальними фотоприладами - надсилається поштою. У цьому випадку інформація централізовано опрацьовується, за номерними знаками визначається власник транспортного засобу і на його адресу надсилається копія постанови.

Співробітники ДАІ надсилають вищезгадане повідомлення протягом трьох днів замовним листом. Порушник повинен сплатити відповідний штраф протягом 15 діб (строк визначається з дня отримання). Після сплати штрафу водієві бажано відвідати відділ ДАІ за місцем реєстрації і надати відповідну квитанцію для того, щоб інспектор з адміністративної практики зробив відмітку про сплату штрафу в комп`ютерній базі, йдеться у повідомленні.

Якщо з якихось причин штраф не буде сплачено вчасно, то копія постанови направляється до виконавчої служби, а з 2009 року сума штрафу, що не сплачений в установлений термін, збільшуватися удвічі.

ДАІ зауважує, що у випадку, коли водій не погоджується з винесеною постановою, він може її оскаржити протягом 10 днів після отримання постанови.

Також у повідомлені звертається увага на те, що накопичений „борг” не дасть змоги водієві провести будь-які операції в реєстраційно-екзаменаційних відділах ДАІ, а також пройти державний технічний огляд транспортного засобу. У таких випадках власнику автомобіля доведеться негайно сплачувати всю суму накопичених штрафів.

Водночас ДАІ нагадує, що усі необхідні заходи щодо забезпечення зарахування до відповідних бюджетів та обліку адміністративних штрафів у сфері гарантування безпеки дорожнього руху здійснюються Державним казначейством України.

На веб-сайті цього відомства (www.treasury.gov.ua) відповідну інформацію розміщено в рубриках "Реквізити рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України для зарахування адміністративних штрафів до державного і місцевих бюджетів" та "Інформація про надходження адміністративних штрафів до державного і місцевих бюджетів".