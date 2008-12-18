У народного депутата Лесі Оробець народилась дівчинка

У народного депутата України, заступника голови партії “Єдиний Центр” Лесі ОРОБЕЦЬ народилася донька.

Як повідомляє прес-служба партії, вага дівчинки – 3 кг 920 г, зріст – 56 см. Маля з’явилося на світ у київській клініці «Ісіда» 16 грудня о 16.07.

За інформацією джерел, близьких до депутата, 26-річна мама почувається добре. Доньку після короткої сімейної наради назвали Софією, йдеться у повідомленні.

Як відомо, Л.ОРОБЕЦЬ не полишала депутатських обов’язків навіть під час декретної відпустки. За повідомленням, за тиждень до пологів їй вдалося власною присутністю «пролобіювати» рішення профільного парламентського комітету, яким Міністерству освіти рекомендується враховувати середній бал шкільного атестату при вступі до вищих навчальних закладів.