Черновецький: праворуч від мене сидітиме Дід Мороз, зліва - Снігуронька

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід Черновецький заявив про те, що вранці після прийому холодного душу сідає писати мемуари, пише ранкове видання “15 минут”.

Як пише газета, Черновецький зізнався, що продовжує писати мемуари. За його словами, натхнення приходить вранці.

"Я встаю о 6 ранку, приймаю холодний душ, мені не потрібна гаряча вода, і сідаю писати. Ніхто за мене не пише. Як пишу я, не пише ніхто. Папір просто горить під моїм пером", - розповів Черновецький.

Крім того, Черновецький вже визначився, як святкуватиме Новий рік. За словами мера, свято він зустріне в колі родини з традиційними новорічними персонажами.

"Праворуч від мене сидітиме Дід Мороз, а по ліву руку - Снігуронька. Я їх обожнюю, як і мої діти. Вони в нього вірять", - повідомив мер.

"Я люблю уявляти собі різні картинки майбутнього: про себе, про дітей, про киян. А ще я знаю, що чекає столицю наступного року. У Київраді буде жорстка боротьба. Поки я при владі, моя персона завжди викликатиме у одних людей гарячу любов, а у інших ненависть і заздрість", - додав Черновецький.

Нагадаємо, в травні цього року, перед позачерговими виборами мер столиці Леонід Черновецький написав і видав книгу "Сповідь мера".

Корреспондент