У Херсоні легковик врізався у людей на зупинці транспорту

У понеділок о 18.05 у Херсоні водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та здійснив наїзд на людей, які перебували на зупинці транспорту.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та 4 постраждало. Постраждалих з травмами різного ступеню важкості доставлено до обласної лікарні Херсона.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Херсонській області.