Літак міністра оборони здійснив вимушену посадку в “Борисполі”

Спеціальний літак Повітряних сил ЗСУ Ту-134, на якому військова делегація на чолі з міністром оборони України Анатолієм ГРИЦЕНКОМ прямувала до Тірани (Албанія), здійснив вимушену посадку в аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКО повідомив журналістам, що через 30 хвилин після прольоту Вінниці з’ясувалося, що частково зруйновано передню частину лобового скла у кабіні пілота. За словами міністра, командир літака полковник Дмитро ФІЛАТОВ прийняв рішення повернутись до Борисполя.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що ніхто через інцидент не постраждав. Він зауважив, що причини буде з’ясовано. За наслідком події буде проведено службове розслідування.

За словами міністра, зараз готується інший літак – Ан-26 і планується вилетіти до місця призначення о 16.00.

Як повідомляв УНІАН, військова делегація на чолі з А.ГРИЦЕНКОМ 26-27 вересня планує взяти участь у засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи у Тірані.