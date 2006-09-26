Радянський розвідник Джордж Блейк виграв суд проти Великої Британії

Колишній співробітник британської розвідки СІС і агент радянських спецслужб Джордж БЛЕЙК виграв справу проти Великої Британії, повідомляє Reuters.

Дж.БЛЕЙК звинувачував владу країни в затягуванні розгляду справи про позбавлення його можливості одержувати гонорари від продажів своєї автобіографічної книги.

Європейський суд з прав людини присудив Дж.БЛЕЙКУ 5 тис. євро як компенсацію і 2 тис. євро на оплату судових витрат.

Дж.БЛЕЙК був засуджений в 1961 році до 42 років позбавлення волі за шпигунство на користь Радянського Союзу. Через п`ять років йому вдалося втекти з лондонської в`язниці і перебратися до Москви, де він живе дотепер.

Довідка на сайті Зовнішньої розвідки Росії