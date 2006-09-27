Лікарі видалили пухлину легенів дитині в утробі матері

У Британії виписано з лікарні немовля, яке перенесло операцію з видалення злоякісної пухлини легені ще в утробі матері.

В даний час 4-місячний Уїльям КЕЙПХОРН почувається добре, і лікарі визнали за можливе продовжити лікування вдома, повідомляє Лента.ру.

Чергове обстеження, проведене матері Уїльяма Рейчел УЇТТЕЙКЕР на 20-му тижні вагітності, виявило у дитини пухлину легенів, яка швидко збільшується в розмірах. Попри те, що лікарі рекомендували перервати вагітність, Рейчел і її партнер Метт КЕЙПХОРН вирішили боротися за життя дитини.

Операцію з видалення пухлини плоду в утробі матері погодилися провести лікарі лікарні Королівського коледжу в Лондоні. Через 10 днів після операції у Рейчел, яка була на 28-тижні вагітності, почалися перейми. Уїльям, який з`явився на світ недоношеним, важив трохи більше 900 грамів. Уже через п`ять днів після пологів лікарям довелося провести немовляті нову операцію, і видалити йому половина легені, в якій було знайдено метастази пухлини.

Нині 4-місячний Уїльям КЕЙПХОРН важить приблизно 2,8 кг. Через розвинуту після двох операцій дихальну недостатність він, як і раніше, може дихати лише збагаченою киснем газовою сумішшю. Однак лікарі вважають, що його стан поліпшився настільки, що подальше лікування можна продовжувати вдома. Батьки впевнені, що в майбутньому Уїльям виросте нормальною дитиною, яка нічим не відрізняється від своїх однолітків.