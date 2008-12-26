В країнах Євросоюзу Cвятий Миколай заробляє від 25 євро за візит

Професійній Святий Миколай на різдвяно-новорічні свята в країнах Європейського Союзу заробляє за один візит до дітей від 25 євро.

Як свідчать дані порталу Wynagrodzenia.pl, за годину візиту в Америці Святий Миколай залежно від штату отримує від 100 до 200 доларів, натомість у Євросоюзі один візит (може бути півгодинним) коштує від 25 євро.

У Великій Британії Св. Миколай заробляє від 80 до 130 фунтів за годинний візит.

Портал відзначає зростання попиту з року в рік на послуги Св. Миколая, зауважуючи, що не кожен бажаючий може заробляти стільки, просто одягнувши червоний костюм та причепивши сиву бороду.

«Часто необхідно закінчити професійні курси... Додатково, аби стати «сертифікованим» Св. Миколаєм? треба підписати зобов’язання щодо гідної поведінки. Йому не можна курити чи пити алкоголь із схованої пляшки», - пише Wynagrodzenia.pl

Найдешевше в країнах Євросоюзу св. Миколай «коштує» у Польщі: від 25 до 50 євро.

У Німеччині його послуги оцінюють від 40 до 70 євро за візит; у Бельгії – 50 євро за візит; у Франції 60 євро.

Портал відзначає, що все більш популярними стають інші послуги Св. Миколая, серед яких візити в фірмах, школах, листи від нього й навіть телефоні розмови з ним.

У Великій Британії фірму чи школу Св. Миколай відвідає за 400 фунтів (за три години), в американському штаті Флорида за таку ж послугу беруть щонайменше 400 доларів. У Даласі, якщо зі Св. Миколаєм прийде його дружина, послуга обійдеться удвічі дорожче.

Порівняно дешево замовити Св. Миколая у фірму чи школу можна в Німеччині: 80-90 євро за годину.

Бельгійський Миколай Père-Noël за 8-годинний візит разом зі своєю дружиною, фотографом бере 3 тис. євро плюс 21% ПДВ.

У Росії візит Діда Мороза разом зі Снігуркою обійдеться в 50 доларів.

Портал відзначає, що найчастіше в США Св. Миколаїв (Санта Клаусів) винаймають для промоції товарів у торговельних центрах.

За 40 днів такої роботи Санта може заробити навіть до 10 тис. доларів.

«Ставка залежить від досвіду, якості бороди та спеціальних навиків», - пишуть Wynagrodzenia.pl.

Популярними також є фотографії із Сантою. Година фотосесії зі Св. Миколаєм коштує 55 доларів за годину, одна фотографія – 5 доларів.