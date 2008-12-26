УНІАН просить надати оцінку неправомірним діям колег-журналістів

Випадки неправомірного використання інформацій агентства УНІАН розгляне Комісія з журналістської етики Національної спілки журналістів України.

Зокрема, у зв’язку з тим, що Служба моніторингу УНІАН виявила збільшення випадків несанкціонованого використання інформаційної продукції агентства FМ-станціями та електронними ЗМІ, агентство звернулося з листом до голови Комісії з журналістської етики Володимира МОСТОВОГО. У ньому дирекція УНІАН просить надати моральну та юридично-експертну оцінку неправомірним діям колег-журналістів.

Як зазначає у листі генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО, «мова йде про привласнення продукції УНІАН, яка є власністю агентства - юридичної особи. І навіть посилання на УНІАН при несанкціонованому використанні інформаційної продукції не дає підстав на таке використання. Адже, відповідно до статті 26 Закону України “Про інформаційні агентства”, право власності на продукцію інформаційного агентства охороняється чинним законодавством. Про це, до речі, ми нагадуємо спеціальним написом на нашому сайті і спеціально розісланими листами до редакцій, які дозволяють собі несанкціоноване використання".

За словами гендиректора УНІАН, "непоодинокість таких випадків дозволяє говорити саме про тенденцію, яка завдає конкретної моральної і матеріальної шкоди агентству".

Зокрема, більшість випадків використання інформаційної продукції УНІАН без дозволу агентства Служба моніторингу виявила в ефірі станцій: "Русское радио - Україна" (Київ) - ТОВ ТРК "Русское радио Україна" (директор С.КУЗІН); Радіо "Шансон" (Київ) - ЗАТ ТРК "Лідер" (директор - Ю.ШАНДРА); "Народне радіо" 100.5 FM (Київ) - Підприємство "Радіокомпанія "СУПЕР-НОВА" (генеральний директор А.ВОЗНЮК), радіо «Шарманка» (ПП "Компанія "Нова хвиля", генеральний директор А.ЄВТУХОВ); радіо «DJ fm» (ТОВ "Українська Радіо Група", генеральний директор А.ЄВТУХОВ); сайт 4post.com.ua (юридична особа – «Систем технолоджі комюнікейшн»); сайт http://www.newsukraine.com.ua (ТОВ "АМІ "Новини Україна", директор – Д.ПАВЛЕНКО).

Не будучи передплатниками, вищезгадані редакції подають у своєму ефірі тексти УНІАН майже «один до одного», навіть не маскуючись.

«Деякі станції навіть посилаються на УНІАН, а на претензії відповідають сумнівним аргументом про те, що новинна інформація не є суб’єктом авторського права. Тут використовується явна підміна понять. Новина не є суб’єктом авторського права і запозичення власне новини не може називатися плагіатом. Але в даному випадку мова і не йде про плагіат, бо інформаційні повідомлення агентства не підписуються авторами, і автори наших інформаційних заміток (фізичні особи) не претендують на авторство», - йдеться у листі.

Зокрема, керівництво Радіо "Шансон" (м. Київ) - ЗАТ ТРК "Лідер", директором якого є Ю.ШАНДРА, незважаючи на подібні роз’яснення, стверджує, що їхня редакція нібито має право використовувати продукцію УНІАН самовільно та безкоштовно і збирається це робити в майбутньому.

Інші перелічені вище редакції навіть не відповіли на наші листи, говорить О.НАЛИВАЙКО, відзначаючи, що УНІАН має докази, що листи були отримані адресатами. "Вже один цей факт – небажання відповідати на лист колег – свідчить про те, як у цих редакціях ставляться до журналістської етики".

"Не в правилах УНІАНу конфліктувати з колегами, тим більше подавати на них заяви до суду та інших офіційних органів. Але в даному разі нарощування подібних випадків змушує нас подати це питання (для початку) до Комісії з журналістської етики. Ми просимо Комісію дати моральну та юридично-експертну оцінку неправомірним діям наших колег-журналістів", - зазначає гендиректор УНІАН.

«Сподіваємося, що після того, як Комісія дасть належну оцінку діям наших колег, нам вдасться перевести наші відносини з ними у цивілізоване русло і оформити їхній доступ до нашої продукції відповідними передплатними угодами. Власне, саме це, а не притягнення редакцій до судової відповідальності і аж ніяк не завдання шкоди їхньому авторитетові, - і лише це - є нашою метою», - підкреслює у листі до голови Комісії з журналістської етики О.НАЛИВАЙКО.