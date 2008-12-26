Росіяни на кордоні Польщі протестують "проти диктатури Путіна"

Близько сотні громадян Росії, які вже тиждень чекають у черзі на проїзд прикордонного переходу в Гронуві між Польщею та російським Калінінградом, вивісили плакат, в якому засуджують політику чинного прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

«Ні диктатурі Путіна!» - написано на плакаті, який розміщено перед прикордонним переходом.

Як повідомляє elblag24.pl, росіяни намагаються ввезти в Росію автомобілі, куплені в країнах Європейського Союзу, поки не набули чинності нові митні ставки на імпорт машин, введені урядом В.ПУТІНА.

Нове мито, яке виросте до 70% з чинних 50%, почне діяти 11 січня 2009 року.

Росіяни заявляють, що російські прикордонники навмисне так повільно пропускають автомобілі, аби змусити більшість заплатити вже вище мито.

За їхніми даними, зазвичай за добу кордон проїжджало близько 100 автомобілів, а упродовж останнього тижня – не більше 10.

Портал відзначає жахливі умови, в яких росіяни чекають у черзі, зауваживши, що місцеві жителі організували для них допомогу.

«Завдяки місцевим жителям були організовані теплі напої, канапки, супи та інші закуски. Запалено також вогонь. Священик місцевої парафії запросив усіх на Святий вечір», - пише elblag24.pl.

Росіяни коментують ситуацію дуже негативно.

«Те, що тут відбувається, є цілеспрямованими діями російських митників та влади проти нас, громадян тої самої країни», - каже один з тих, хто очікують у черзі.

Вони також заявляють, що готові навіть заплатити вище мито, але щоб їх лише пропустили.

За даними польських прикордонників, яких цитує TVN24, у черзі чекає близько 130 транзитних автомобілів.

Вони поінформували, що за останню добу росіяни пропустили 37 авто.

Польські прикордонники зауважили, що могли б пропустити усі автомобілі за добу, але не можуть цього зробити, бо російська сторона не приймає транзитні авто.

Довідка УНІАН. У грудні уряд РФ підняв мито на імпорт автомобілів до Росії для підтримки вітчизняних автовиробників в умовах світової економічної кризи.

Це рішення викликало масові акції протесту проти влади на Далекому Сході, де імпорт авто є одним із головних джерел доходів місцевого населення.

У РФ за останнє десятиліття не було жодних масових антиурядових виступів.