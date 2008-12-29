У Чернігові горів м'ясокомбінат

У Чернігові горів головний виробничий корпус ЗАТ "Чернігівський м`ясокомбінат".

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Пожежа сталася вчора у холодильному відділенні головного виробничого корпусу. Вогнем знищено елементи холодильних камер на площі 100 кв. м, пошкоджено теплоізоляцію стін на площі 60 кв. м.

Постраждалих під час пожежі немає.

Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні газозварювальних робіт.