У Чернігові горів м'ясокомбінат
09:48, 29 грудня 2008Разное
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Вогнем знищено елементи холодильних камер
У Чернігові горів головний виробничий корпус ЗАТ "Чернігівський м`ясокомбінат".
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Пожежа сталася вчора у холодильному відділенні головного виробничого корпусу. Вогнем знищено елементи холодильних камер на площі 100 кв. м, пошкоджено теплоізоляцію стін на площі 60 кв. м.
Постраждалих під час пожежі немає.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні газозварювальних робіт.
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