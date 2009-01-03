Російським ЗМІ розіслали фальшивий некролог Шендеровича

До редакцій ряду російських ЗМІ невідомі 3 січня розіслали фальшивий некролог, в якому повідомлялося про смерть відомого російського письменника-сатирика і публіциста Віктора Шендеровича, повідомляє "Эхо Москвы".

Щоб ввести журналістів в оману, повідомлення було послане з електронної адреси, дуже схожої на адресу персонального сайту Шендеровича, - www.shender.ru. Проте при цьому, сам "некролог" був складений з численними помилками і мав виразно образливий характер.

У себе на сайті та в блозі Шендерович особисто спростував повідомлення про свою смерть. В інтерв`ю "Радіо Свобода" він припустив, що поява фальшивого некролога могла бути пов`язана з судовою тяжбою, яку він веде з депутатом від ЛДПР.

Водночас Шендерович зізнався, що не знає, чи звертатиметься до міліції з вимогою знайти авторів "некролога". "Я кілька разів звертався до міліції з різних приводів, я чудово розумію, що міліція мої інтереси не захищатиме, і мене не захищатиме. Я навіть не знаю, чи має сенс у зв`язку з цим звертатися", - зазначив він.

Лента.ру