Янукович: Донбас потребує Божої допомоги
Предстоятель УПЦ Володимир подякував прем`єру
Предстоятель Української православної церкви Московського партіархату ВОЛОДИМИР подякував прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ «за підтримку церкви і служіння народу».
Як передає кореспондент УНІАН, про це ВОЛОДИМИР сказав у своїй промові під час урочистої літургії в Свято-Преображенському кафедральному соборі в Донецьку.
Митрополит ВОЛОДИМИР вручив Орден Святого Апостола Іоанна Богослова митрополиту Донецькому і Маріупольському ІЛАРІОНУ за внесок у розвиток церкви і у зв`язку з 15-річчям із дня заснування Донецької єпархії.
Віруючі проспівали В.ЯНУКОВИЧУ і ІЛАРІОНУ «Многая літа».
«Ми повинні радіти торжеству православ`я в Донбасі», - сказав ВОЛОДИМИР.
У своєму слові у відповідь В.ЯНУКОВИЧ подякував всім, хто брав участь в будівництві храму і наголосив, що Донбас «потребує Божої допомоги».
«Ми віримо, що Господь Бог допомагатиме нам завжди», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він відзначив, що в Донбасі люди важко працюють у три зміни цілодобово, і зазначив, що тільки з Божою допомогою можна подолати ці труднощі.
«Але всі труднощі з таким народом ми переживемо і переможемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
У Донецьку почалася нарада активу області, яку проводить В.ЯНУКОВИЧ.