Янукович: Донбас потребує Божої допомоги

Предстоятель Української православної церкви Московського партіархату ВОЛОДИМИР подякував прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ «за підтримку церкви і служіння народу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це ВОЛОДИМИР сказав у своїй промові під час урочистої літургії в Свято-Преображенському кафедральному соборі в Донецьку.

Митрополит ВОЛОДИМИР вручив Орден Святого Апостола Іоанна Богослова митрополиту Донецькому і Маріупольському ІЛАРІОНУ за внесок у розвиток церкви і у зв`язку з 15-річчям із дня заснування Донецької єпархії.

Віруючі проспівали В.ЯНУКОВИЧУ і ІЛАРІОНУ «Многая літа».

«Ми повинні радіти торжеству православ`я в Донбасі», - сказав ВОЛОДИМИР.

У своєму слові у відповідь В.ЯНУКОВИЧ подякував всім, хто брав участь в будівництві храму і наголосив, що Донбас «потребує Божої допомоги».

«Ми віримо, що Господь Бог допомагатиме нам завжди», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що в Донбасі люди важко працюють у три зміни цілодобово, і зазначив, що тільки з Божою допомогою можна подолати ці труднощі.

«Але всі труднощі з таким народом ми переживемо і переможемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У Донецьку почалася нарада активу області, яку проводить В.ЯНУКОВИЧ.