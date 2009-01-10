Від одержаних опіків померла заступник головного редактора Корреспондент.net

В ніч з 9 на 10 січня в Донецькому опіковому центрі померла заступник головного редактора сайту Корреспондент.net Ольга Байда.

Як повідомляє Корреспондент.net, трагедія сталася 5 січня в селі Верховина Івано-Франківської області, де Оля відпочивала разом з друзями. Вони зупинилися в одній з кімнат приватного будинку. Вдень у цьому будинку сталася пожежа.

В результаті пожежі на місці померла одна з відпочиваючих. 26-річна Ольга одержала опіки понад 80% тіла.

Міністерство оборони України, на прохання добродійного фонду Рината АХМЕТОВА «Розвиток України», який повністю узяв на себе порятунок життя Ольги, оперативно вислав вертоліт. Не зважаючи на складні погодні умови, Ольгу переправили вертольотом до аеропорту Івано-Франківська, а звідти - літаком до Донецька.

Лікарі опікового центру в Донецьку чотири дні боролися за життя Олі, але врятувати її не вдалося.

О.Байда працювала на Корреспондент.net з травня 2007 року. Поховають її в рідному Херсоні 13 січня.