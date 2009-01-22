Азаров став почесним професором МДУ
20:58, 22 січня 2009Разное
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За великі багаторічні заслуги
Сьогодні, 22 січня, у Московському державному університеті імені Ломоносова народному депутатові України, члену-кореспонденту НАН України Миколі АЗАРОВУ вручили свідоцтво про присвоєння йому звання Почесного професора МДУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.АЗАРОВА, в урочистій церемонії брали участь члени вченої ради МДУ, вручив свідоцтво ректор МДУ Віктор САДОВНИЧИЙ.
Вчена рада знаменитого вишу вирішила присвоїти звання Почесного професора МДУ М.АЗАРОВУ за великі багаторічні заслуги в розвитку науки.
М.АЗАРОВ – випускник Московського державного університету імені Ломоносова за фахом геолог-геофізик, тут же він захищав дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора наук.
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