Азаров став почесним професором МДУ

Сьогодні, 22 січня, у Московському державному університеті імені Ломоносова народному депутатові України, члену-кореспонденту НАН України Миколі АЗАРОВУ вручили свідоцтво про присвоєння йому звання Почесного професора МДУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.АЗАРОВА, в урочистій церемонії брали участь члени вченої ради МДУ, вручив свідоцтво ректор МДУ Віктор САДОВНИЧИЙ.

Вчена рада знаменитого вишу вирішила присвоїти звання Почесного професора МДУ М.АЗАРОВУ за великі багаторічні заслуги в розвитку науки.

М.АЗАРОВ – випускник Московського державного університету імені Ломоносова за фахом геолог-геофізик, тут же він захищав дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора наук.