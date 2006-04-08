У Каїрському зоопарку, закритому вже більш як місяць у зв`язку з пташиним грипом, померла найстаріша в Єгипті тварина - галапагоська черепаха Саміра.

Учені оцінюють вік черепахи, яку подарували зоопарку в 1891 році, приблизно в 315 років, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Останнім часом черепаха, яка перебувала під постійним ветеринарним наглядом, майже перестала рухатися і перестала їсти. У 1992 році у віці майже 400 років помер її "чоловік" Самір.

Черепах було подаровано в 1890 правителеві Єгипту Мухаммеду Тауфіку-паші, який віддав свій ботанічний парк з усіма тваринами і птахами Каїру під зоопарк.

На Галапагоських островах збереглися 12 з 15 підвидів слонячої черепахи - найбільшої із сухопутних черепах, вага деяких з них сягає 200 кілограмів. Свого часу популяція слонячих черепах різко скоротилася, оскільки мореплавці брали їх на кораблі як "живі консерви".