У кінці березня поточного року всім членам екіпажа судна «Фаїна» виплатять заробітну плату в подвійному розмірі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив представник фірми «Томекс» Віктор МУРЕНКО.

«Зараз заковика лише з валютою, все виплатили б значно раніше. Але моряки з розумінням до цього ставляться. Їм виплатить 100% базового окладу, тобто зарплату в подвійному розмірі. Крім того, члени екіпажа також одержать компенсацію за втрачені речі», – сказав В.МУРЕНКО.

За словами представника судновласника, максимальна сума виплати одному моряку становитиме 3 тис. доларів.

У свою чергу, голова профспілки працівників морського транспорту України Михайло КІРЕЄВ відзначив, що «профспілка відстоюватиме як юридичні, такі особисті права і законні інтереси моряків».

«Організаційна зустріч, проведена сьогодні з моряками, носила характер остаточного розрахунку: були обговорені всі суми, як заробітної плати, так і моральних компенсацій. Хоча дана компенсація не передбачена колективним договором, який моряки підписують перед рейсом», – зазначив він.

Питання про моральну компенсацію викликало подив у представників судновласника. «Ми не розуміємо, в чому полягає моральна вина судновласника. За що він повинен платити? Адже він все робив законно, контракти були прописані і підписані», – заявив В.МУРЕНКО.

Також він зазначив, що військова техніка на кораблі - «це випадок разовий».

«Треба розуміти, що пірати не вантаж захоплюють, а корабель з екіпажем. Те, що на «Фаїні» була військова техніка – це випадковість», – сказав він.

За його словами, переговори про звільнення затягували пірати, «потихеньку знімаючи з судна вантаж», щоб затягнути час. Також В.МУРЕНКО вважає, що «сума викупу – «міфічна». «Адже ніхто не знає дотепер, хто точно цю цифру назвав», – заявив він.

Щодо контракту, який наводили як приклад представники судновласника, інспектор Міжнародної федерації працівників транспорту (ITF) в Україні Наталія ЄФРИМЕНКО підкреслила, що всі його пункти дотримані. «У контракті було обумовлено все. Є контракт, який складається з одного листка. У ньому в 2-му і 3-му пунктах вказано, що моряки підписуватимуть колективний договір, який вже, у свою чергу, складається із 17 листків, де дрібним шрифтом прописано все: і куди прямує моряк, і на якому судні, і яка у нього зарплата. У контракті обумовлена навіть сума виплат при форс-мажорних обставинах: судно згоріло або вкрали речі», – сказала вона.

Однак, за її словами, представники ITF в контракті не знайшли пункту, що «передбачає вірогідність захоплення судна піратами».

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» з вантажем військової техніки і боєприпасів було захоплене піратами Сомалі 25 вересня минулого року. Окрім 17 українців, у команді суховантажу були латвієць і троє росіян, один з яких – 48-річний капітан – помер від серцевого нападу. 5 лютого пірати, одержавши 3,2 млн. дол. викупу, покинули судно. Після цього «Фаїна» у супроводі американського військового корабля прибула у порт Момбаса (Кенія).

13 лютого екіпаж «Фаїни» спеціальним рейсом Момбаса (Кенія) – Київ прибув до України.