250 українських депутатів низенько вклонилися Кремлю

Посада міністра закордонних справ за Президента Віктора Ющенка стає вражаюче незатишною. Верховна Рада вже вдруге без президентського дозволу звільнила главу зовнішньополітичного відомства. Народних обранців не збентежило, що їх дії створюють привід для парадоксальних висновків: яка може бути консолідована позиція влади, якщо міністр фінансів йде у відставку добровільно, а свій внесок до звільнення головного дипломата вносять 49 бютівців.

Виступ глави МЗС у Верховній Раді щодо рішення Міжнародного Суду ООН щодо острову Зміїний стало для парламентаріїв зручним приводом, щоб проголосувати за його звільнення. У дипломата давно не склалися відносини з регіоналами: після звільнення Бориса Тарасюка з посади міністра закордонних справ у 2006 році Володимир Станіславович виконував обов`язки міністра. Президент двічі вносив його кандидатуру на затвердження Верховною Радою, і двічі законодавці відмовилися підтримати цю ініціативу. Цього разу гріхи Огризка навряд чи були пов`язані з островом Зміїний, просто глава МЗС пригрозив видворенням російському послові Віктору Черномирдіну, а цього в КПУ і Партії регіонів пробачити не могли. До того ж майже п`ять десятків бютівців «несподівано» проігнорували рішення фракції не підтримувати відставку міністра. «Спонтанний прояв демократії» у лавах фракції, де бояться дихати без дозволу прем`єра, насмішив багатьох, але не звільненого міністра. «Вільнодумців», напевно, навіть покартали на засіданні БЮТ, але без ентузіазму, адже серед противників Огризка чимало довірених осіб Юлії Володимирівни.

Логіка дій основних парламентських сил на початку весни зрозуміла. Партія регіонів і комуністи піднесли «у красивій упаковці» своїм політичним партнерам з Москви подарунок, від якого там не відмовляться. БЮТ заручився підтримкою Партії регіонів і домігся відміни дострокових виборів у Тернопільську облраду, які загрожували результатами, далекими від ідеальних для «сердечників». Деякої пікантності ситуації додає той факт, що Президент Ющенко і прем`єр Тимошенко буквально у понеділок заявили про зняття всіх розбіжностей, а у вівторок 250 депутатів зняли міністра з президентської квоти в уряді.

Юлія Тимошенко дала урок багатьом політикам. Спільне голосування фракцій Партії регіонів і БЮТ навіть з не пов`язаних із зміною Конституції питань повинні «тримати в тонусі» Банкову. Подібні ситуативні зближення, можна сказати, «тактика малих справ», залишають надію на формування більшості для зміни Основного Закону. В умовах кризи і загального рейтингового падіння далекоглядні політики не відмовляються від різноманітних варіантів. Іноді здається, що спільними голосуваннями з регіоналами бютівці просто шукають віддушину від проблем усередині коаліції.

До того ж показово отримав прочухана міністр закордонних справ, який дозволяв собі не погоджуватися з генеральним курсом уряду і розсилати антипрем`єрські директиви по українських диппредставницвах. Та й «прихильників Тимошенко» з фракції НУ-НС на чолі з Борисом Тарасюком (його називають «сіамським близнюком» Огризка в зовнішньополітичних питаннях) одержали хороший урок. Їм тепер доведеться випустити пару свого обурення діями бютівців у свисток, оскільки обіцянки вийти з коаліції на руку тільки Януковичу. Та і як можна вийти з того, що існує тільки на папері? Заразом представники НУ-НС отримали можливість зрозуміти, що для леді Ю вони завжди будуть партнерами другого сорту.

Тимошенко переконливо довела, що вона - «людина війни», для якої активні дії завжди будуть пріоритетом, а не очікування. Цікаво відзначити, що Огризко одержав від парламенту «чорну мітку» буквально напередодні візиту Юлії Володимирівни до Франції, де вона проведе переговори на найвищому рівні. Втім, зовнішньополітичний напрям у БЮТ надійно закриває Григорій Немиря, тому жодних проблем у Парижі для Тимошенко не очікуються.

Прес-секретар президента Ірина Ванникова назвала звільнення Володимира Огризка невчасним і необгрунтованим», зазначивши при цьому, що глава держави внесе кандидатуру на пост глави зовнішньополітичного відомства у визначені конституцією терміни. Не виключено, що претендентом знов стане Володимир Станіславович - він вже пережив стільки неприємних моментів у спілкуванні з парламентаріями, що йому просто нічого втрачати. Та і довгої лави запасних в МЗС не спостерігається - охочих стати міністром за нинішнього рейтингу Ющенка небагато. Втім, варіанти можливі. Наприклад, глава держави може запропонувати парламенту затвердити Костянтина Єлісеєва – заступника міністра закордонних справ, свого спецпредставника під час конфлікту на Кавказі, однокашника Михайла Саакашвілі. При цьому парламентській коаліції, що заявляє про наявність достатнього для ухвалення рішень потенціалу, важко буде відмовлятися від підтримки президентської креатури - її підтримають і група «За Україну» і представники «Єдиного центру».

3 березня внутрішньополітичні резони в черговий раз переграли почуття власної гідності політиків. Робота Огризка була не ідеальною, і він виступав у ролі серйозного дратівливого чинника для Кремля. Шеф МЗС став жертвою подвійної політичної доцільності - його звільненням 250 парламентаріїв вклонилися низенько Кремлю, а БЮТ дістав можливість відсунути неприємні випробування для свого рейтингу на заході країни.

Євген Магда