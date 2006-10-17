Донька Ющенка вийшла на подіум (фото)

13:02, 17 жовтня 2006
Разное
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Віталіна демонструвала вбрання від Олесі Теліженко

Минулого тижня місцем зустрічі української модної тусовки став "Альта Центр". Саме там проходив традиційний тиждень українського прет-а-порте.

Крім дизайнерів, які демонстрували свої часом епатажні колекції, не меншими витівками встиг відрізнитися й сам бомонд.

Найактивнішими знову виявилися діти політиків. Так, ТаблоID вже писав про появу на одному з показів доньки спікера Мороза зі своїм чоловіком та доньки екс-президента Леоніда Кучми.

А от на показ від Лілії Путовіт завітала сама донька президента. І не просто завітала, а й влаштувала справжнє дефіле. На показ Віталіна Ющенко прийшла у сукні з індійської колекції Пустовіт. Виглядала вона досить скромно, хоча й гламурно – чорна сукня, виготовлена с атласного шовку.

Потім майже вся тусовка плавно перемістилася до ресторану Soho, де свято продовжувжилося. Там Віталіна вирішила показати усі свої принади. Ще мить, і донька президента вийде на імпровізований подіум у коротеньких шортах і топіку, демонструючи усім свій оголений живіт і сережку на пупку.

Як виявилося, Віталіна демонструвала вбрання від молодого дизайнера Олесі Теліженко – лляний топ з "ліхтариками" і шорти, твідовий піджак зі строкатими вишивками, які імітують фрагменти малюнків художниці-примітивістки Марії Примаченко.

Тема костюму була присвячена мандрам, тому в руках у Віталіни був саквояж, пише "Сегодня".

Сама ж новоспечена модель розповіла, що обрала саме цей костюм не лише тому, що в ньому присутні елементи українського костюму, але й тому, що він просто підійшов їй за розміром.

"Адже зазвичай вбрання шиють на високих дівчат-моделей. Підібрати вбрання на мене виявилося справою непростою", - зізналася Віталіна.

На вечірку донька президента прийшла разом зі своїм чоловіком Олексієм Хахльовим, який, на відміну від дружини, був одягнений у все "імпортне".

Для фешн-вечірки президентський зять обрав піджак, який так і кричав "Dolce&Gabbana", і порвані джинси.

Крім описаних костюмів, Віталіна оновила свій гардероб ще одним вбранням від Лілії Пустовіт. Вона придбала ще одну шовкову сукню з фіолетовими квітками з колекції "weekend".

Але зупинятися на досягнутому донька президента не збирається. У її планах – відвідання ще, принаймні, одного показу грузинського дизайнера Автанділа Цквітінідзе, одяг якого вона вже купувала на попередніх показах.

ТаблоID 

Усі фото надані газетою "Сегодня"

 

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