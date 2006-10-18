Чоловік з гранатою погрожує Генпрокуратурі

У Києві, біля приміщення Генеральної прокуратури України, невідомий чоловік, погрожуючи гранатою, висуває низку вимог.

Водночас, які саме вимоги висуває чоловік, і чи граната, якою він погрожує, справжня, наразі невідомо.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, інформація про це надійшла о 12.45 до міліції. Повідомлялось, зокрема, що в Києві, на вул. Різницькій, 11-б, невідома особа, погрожуючи підірвати себе, вимагає зустрічі з міністром внутрішніх справ України.

«Хто він, які причини вчинку, звідки ця людина, - за словами співрозмовника агентства, - з’ясовується».

Наразі до місця події виїхала слідчо-оперативна група співробітників міліції Печерського райвідділу ГУ МВС України в м. Києві, співробітники СБУ в м. Києві, вибухотехнічна служба.

Джерело також додало, що людина нікого до себе не підпускає, говорить, що «замінувала себе».

За наявною у співрозмовника інформацією, до місця події також виїхав перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир ЄВДОКИМОВ.