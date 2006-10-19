Ірина Геращенко з`явилася на зірковій публіці (фоторепортаж)
Колишня прес-секретар прийшла з трояндами
Всеукраїнський тиждень моди завершився показом колекцій Юрія Вариводи, Вікторії Гресь, Віктора Анісімова та Олени Голець.
Подивитись на роботи дизайнерів прийшло багато політиків, зірок шоу-бізнесу і навіть знахарі.
Колишня прес-секретар Президента Ірина Геращенко прийшла з квітами для Вікторії Гресь
Серед елітної тусовки вирізнялася "неформатністю" відома цілителька Марія Стефанія
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Влада Литовченко на таких заходах виглядає органічно
Інна Цимбалюк теж стає невід`ємним атрибутом світських тусовок. Кажуть, у неї роман з телеведучим Олексієм Дівеєвим-Церковним...
На показах були помічені Каріна Плай, Оксана Вояж, подружжя Ващуків та інші українські знаменитості.
ТаблоID, усі фото Анни Андрієвської