Ірина Геращенко з`явилася на зірковій публіці (фоторепортаж)

Всеукраїнський тиждень моди завершився показом колекцій Юрія Вариводи, Вікторії Гресь, Віктора Анісімова та Олени Голець.

Подивитись на роботи дизайнерів прийшло багато політиків, зірок шоу-бізнесу і навіть знахарі.

Колишня прес-секретар Президента Ірина Геращенко прийшла з квітами для Вікторії Гресь

Серед елітної тусовки вирізнялася "неформатністю" відома цілителька Марія Стефанія

Маша Єфросиніна отримує корисні поради від знахарки

Руслана вітається з ведучою телеканалу М1

Микола Катеринчук привів із собою дружину, а, може, навпаки...

Влада Литовченко на таких заходах виглядає органічно

Інна Цимбалюк теж стає невід`ємним атрибутом світських тусовок. Кажуть, у неї роман з телеведучим Олексієм Дівеєвим-Церковним...

На показах були помічені Каріна Плай, Оксана Вояж, подружжя Ващуків та інші українські знаменитості.

ТаблоID, усі фото Анни Андрієвської