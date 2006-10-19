Тисячі туристів залишають острів Кріт і Туреччину

Міста туристичної провінції Мугла в Туреччині постраждали в результаті сильних злив, повідомляє телекомпанія НТВ.

Дощі, що не припинялися протягом всієї ночі і які обрушилися у тому числі і на популярний курорт Мармаріс, стали причиною підтоплення сотень житлових будинків. Сильний вітер повалив дерева, вивів з ладу лінії електропередач.

Синоптики попереджають, що циклон, що став причиною розгулу стихії, може дістатися до Анталії. Крім того, вітер і сильні опади можуть спровокувати схід селевих потоків в гірських районах.

Стихія охопила і інше популярне місце серед туристів – острів Кріт. Там під воду пішли кілометри доріг, перші поверхи житлових будинків і розкішних готелів. Декілька автомобілів змило у відкрите море. Повністю паралізоване наземне транспортне повідомлення, відмінені авіарейси, кораблі не заходять в порти. Причина стихійної біди - могутній циклон, який приніс на острів зливи і майже ураганний вітер.

Тисячі туристів вже вимушені перервати відпочинок і покинути потерпілі від стихії райони. Затоплені перші поверхи багатьох готелів і ресторанів. Бурхливі потоки води буквально змивають припарковані на вулицях автомобілі.

РБК