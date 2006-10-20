Україна відзначилася у десятці найзабрудненіших місць на планеті

Американський інститут Блексміта назвав десять найзабрудненіших місць на планеті, серед яких - Чорнобиль.

Як повідомляє ВВС, головним джерелом забруднення в цих районах є важкі метали. За даними дослідників, близько 10 млн. осіб страждають через проблем зі здоров`ям, викликаних несприятливим екологічним середовищем у цих районах.

До списку увійшли також російські міста Норільськ, Дзержинськ і Рудна пристань, киргизький Майлі-Сай, китайське місто Ліньфинь (центр вугільної промисловості), місто Кабве в Зімбабве, де видобуваються і переплавляються метали, Хайна Домініканської республіки, де здійснюється утилізація акумуляторів і батарей, місто Раніпет в Індії, де обробляються шкіри, а також місто Ла-Оройа в Перу.